Autolenker krachte in Baustelle und wurde verletzt

SCHARNSTEIN. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag-Abend in Scharnstein (Bezirk Gmunden) gekommen. Ein Autolenker ist mit seinem Fahrzeug in einen Baustellenbereich gekracht und wurde dabei schwer verletzt.

Bild: Matthias Lauber

Der Autolenker war am Sonntag-Abend auf der Scharnsteiner Straße unterwegs als er im Bereich Halsgraben in einen Baustellenbereich gefahren ist. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eingetroffen sind, war der Lenker noch im Fahrzeug eingeklemmt. Das Auto ist laut Angaben der Feuerwehr Scharnstein auf der Seite gelegen. Über die Frontscheibe konnte der Notarzt einen ersten Zugang zum Unfallopfer bekommen. Schließlich musste das Dach des Fahrzeuges heruntergeschnitten werden, um den Verletzten zu befreien. Der Schwerverletzte wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck geflogen.



Der Baustellenbereich war während der Arbeiten an der Unfallstelle erschwert passierbar. Zu größeren Behinderungen kam es durch den Unfall allerings nicht.

