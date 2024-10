Autolenker kracht in Andorf in Unfallstelle: Mehrere Schwerverletzte

Gegen 19 Uhr wurde die Feuerwehr Andorf zu einem Verkehrsunfall auf der Innviertler Bundesstraße B137 bei der Auffahrt Teuflau gerufen. Dort waren zuvor zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Während die Polizei die Unfallstelle absicherte, ereignete sich ein dramatischer Folgeunfall: Ein Autofahrer übersah die Sperre und prallte ungebremst in die verunfallten Wagen. Mehrere Personen, die sich zwischen oder in den Fahrzeugen aufhielten, wurden dabei teils schwer verletzt und mussten nach Erstversorgung durch mehrere Rettungsteams in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Auch ein Polizeifahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Dritter Einsatz in vier Tagen

Aus den beschädigten Fahrzeugen auslaufendes Öl kontaminierte einen Abschnitt neben der Straße, weshalb auf Anweisung der Behörden das verschmutzte Erdreich abgetragen und entsorgt werden musste. Während der zweieinhalbstündigen Straßensperre leiteten Feuerwehr und Polizei den Verkehr um. Nach der Räumung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn konnte die B137 wieder freigegeben werden. Für die Feuerwehr Andorf war dies bereits der dritte Unfalleinsatz innerhalb von vier Tagen – alle auf einem nur rund einen Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße.

