Autolenker fühlte sich von Straßenlärm belästigt und zückte Pistole

Wie die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 8.30 Uhr bei der Kreuzung der Stadlgasse mit der Lorcher Gasse. Dort war ein sogenanntes Erhaltungsfahrzeug gerade dabei, zu wenden, als der 20-Jährige mit seinem Pkw vorbeifuhr. Das Geräusch, das durch das Wendemanöver entstand, dürfte den jungen Mann in Rage versetzt haben. Er fing an, wild zu gestikulieren und zeigte den Fahrzeuginsassen den Mittelfinger. Als der 25-jährige Beifahrer ausstieg und den Autofahrer fragte, was denn sein Problem sei, richtete dieser eine schwarze Faustfeuerwaffe gegen den Arbeiter aus Langenstein.

Der 20-Jährige, der keiner Arbeit nachgeht, zeigte sich geständig. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Eine Anzeige folgt.