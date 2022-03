Autofrühling: Hohe Spritpreise befeuern die E-Mobilität

Die Aufbruchstimmung ist deutlich spürbar: Nach zweijähriger Corona-Pause öffnet der Linzer Autofrühling wieder – am 19. und 20. März. Und zwar die 50. Ausgabe. Dann werden im Linzer Design Center knapp 200 Neuwagen gezeigt – vom VW Taigo bis zum BMW iX, vom klassischen Verbrenner bis hin zum jüngsten Stromer. Apropos Elektro: Fast die Hälfte der ausgestellten Autos besitzt einen elektrifizierten Antrieb. 40 rein elektrische sowie 52 Mild-Hybrid-, Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Modelle werden unter dem Glaskuppeldach zu sehen sein. Das Autofrühling-Team erwartet einen wahren Ansturm auf die E-Fahrzeuge. Denn die aktuell enorm hohen Benzinpreise lassen viele Interessenten über Alternativen nachdenken. "Man muss zwischen privat und geschäftlich unterscheiden", sagt Autofrühling-Sprecher Ernest Wipplinger. "Unternehmen sehen in der Auswahl zwischen Elektro und Verbrenner eine reine steuertechnische Frage: Was kommt günstiger?" Hingegen beschäftigt private Käufer, ob die E-Mobilität sämtliche Bedürfnisse abdecken kann.

Über Möglichkeiten, daheim eine Wallbox montieren zu können, informiert die Linz AG auf einem eigenen Stand. Passt die Anschlussleistung? Welche Ladeleistung ist sinnvoll? Was muss eine Wallbox alles können? Wie viel kostet eine Kilowattstunde?

Die OÖN haben sich für den Jubiläums-Autofrühling etwas Besonderes ausgedacht und verlosen im Design Center nicht nur 10 mal 2 Ballonfahrten, sondern auch einen Toyota Yaris Hybrid.

Der 50. Autofrühling öffnet am Samstag und am Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr. Die Eintrittspreise: Erwachsene 10 Euro, Erwachsene ermäßigt 8 Euro, Familien 20 Euro, Familien ermäßigt 16 Euro, Kinder (bis 15 Jahre) 2 Euro, Behinderte 8 Euro. Ermäßigten Eintritt gibt’s unter anderem mit der OÖNcard, ARBÖ- und ÖAMTC-Gutscheinen und der 4youCard. Das Tragen einer Maske wird während des Autofrühling-Besuches empfohlen.