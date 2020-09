Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag in der Ortschaft Großendorf in der Gemeinde Ried in Traunkreis. Auf dem mit einer Ampel und Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang wollte die Pkw-Lenkerin offenbar noch die Schienen queren, als der Wagen vom Zug seitlich erfasst wurde. Entgegen ersten Meldungen wurde die Fahrerin zum Glück nicht im Wrack eingeklemmt. Ein Notarztteam lieferte sie in ein Krankenhaus ein.