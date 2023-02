Autofahrer lieferten sich illegales Rennen auf der A1

Ein illegales Rennen lieferten sich zwei Autofahrer am Freitagabend auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien. Im Bereich von Sipbachzell wurde die Geschwindigkeit des vorderen Fahrzeuges von einer Streife der Autobahnpolizei gemessen. Der zweite Lenker fuhr in dichtem Abstand dahinter. Die Anzeige des Lasergerätes zeigte dabei die Geschwindigkeit von 251 km/h.

Im Bereich von Allhaming gelang es der Streife das vordere Fahrzeug anzuhalten. Das zweite wurde von einer weiteren Streife im Bereich von Haid gestoppt. Bei den Lenkern handelte es sich um einen 27-Jährigen aus Linz-Land und einen 40-jährigen Türken aus dem Bezirk Amstetten. Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt. Die Führerscheine wurden den beiden abgenommen.

