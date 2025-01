Autofahrer (38) in Linz angeschossen: Verdächtiger aus U-Haft entlassen

Von dem neuen Verdächtigen gebe es ein Foto, die Identität der Person auf dem Bild sei jedoch noch nicht bekannt, sagt Reinhard Huemer-Steiner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz.

Bei den ersten Vernehmungen habe das Opfer, ein 38-jähriger Tschetschene, den bisherigen Tatverdächtigen noch eindeutig identifiziert, erklärt Huemer-Steiner. Später habe das Opfer dies jedoch widerrufen und sei nicht mehr ganz sicher gewesen. So habe der 38-Jährige über ein anderes Foto des bisherigen Verdächtigen gesagt, dass es dies nicht den Täter zeige. "Mittlerweile scheint er sich mit Blick auf das neue Foto jedoch sicher zu sein", sagt Huemer-Steiner. Dies sei an das Gericht weitergeleitet worden, das die Enthaftung des bisherigen Verdächtigen angeordnet habe.

Bildergalerie: Mann in Linz auf offener Straße angeschossen (Foto: TEAM FOTOKERSCHI / BILAL AHMETOVIC) Bild 1/14 Galerie ansehen

Opfer gibt Namen von Gläubiger nicht preis

Zu der Tat kam am 14. Jänner kurz vor 11 Uhr im Linzer Stadtteil Neue Heimat. Das Opfer saß in seinem Auto am Fahrersitz, der Täter stand laut dessen Angaben draußen an der Fahrertüre. Ein Streit eskalierte, daraufhin soll der Täter einen Schuss abgegeben haben. Der Tschetschene erlitt einen Schulterdurchschuss.

Das Opfer gab an, den Täter nicht namentlich zu kennen. Bei dem Treffen soll es um Geldschulden gegangen sein, die der Täter bei einem Freund des Opfers gehabt haben soll. Auch die Identität dieses Freundes ist nicht bekannt: "Das Opfer hat es abgelehnt, den Namens bekanntzugeben", sagt Huemer-Steiner. "Damit scheidet dieser Freund als Beweismittel aus."

Lokalisierung: Der Tatort liegt im Linzer Stadtteil Neue Heimat

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.