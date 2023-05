Autodieb wurde auf Autobahn bei Klaus rasch gestellt

Der Diebstahl ereignete sich vergangenen Sonntag in Garsten. Gegen 10.40 Uhr wurde die Fahndung nach dem Fahrzeug ausgelöst. Bereits eine halbe Stunde später sichteten Polizisten das Fahrzeug im Bereich der A9, der Pyhrnautobahn, in Fahrtrichtung Klaus, kurz vor der Abfahrt Inzersdorf. Sie nahmen die Verfolgung auf. Gemeinsam mit zwei weiteren Streifen der Autobahnpolizei Klaus wurde das Fahrzeug am Parkplatz der Autobahnpolizei Klaus angehalten, um 11.40 Uhr, also genau eine Stunde nach Beginn der Fahndung. Der Lenker, ein 33-jähriger Kroate, wurde wegen Fluchtgefahr festgenommen, einvernommen und nach der Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.

