Autobahnpolizisten als Retter in der Not

Glück im Unglück hatte gestern ein Autolenker auf der A1: Der 54-Jährige aus Salzburg verlor auf Höhe der Gemeinde Pucking (Bezirk Linz-Land) wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam quer über zwei Fahrstreifen zum Stillstand.

Zwei nachkommende Fahrzeuglenker hatten gerade erst auf dem Pannenstreifen angehalten und begonnen, Erste Hilfe zu leisten, als Ernst Heinzl und Thomas Leonhartsberger bei der Unfallstelle eintrafen. "Wir waren zum Glück in der Nähe, darum waren wir nach wenigen Minuten vor Ort", sagte Heinzl, Dienststellenleiter der Autobahnpolizeiinspektion in Haid.

Heinzl und sein Kollege eilten den beiden Zivilisten sofort zur Seite. Leonhartsberger, der ausgebildeter Notfallsanitäter ist, holte den 54-Jährigen aus seinem Fahrzeug und brachte den Mann an den Rand der Fahrbahn. Während das Fahrzeug des Mannes auf den Pannenstreifen gebracht wurde, leisteten Heinzl und Leonhartsberger weiter Erste Hilfe. "Der Kollege wusste genau, was zu tun war. So konnten wir richtig agieren", sagte Heinzl. Die Beamten übergaben den Verunglückten an einen Notarzt, der 54-Jährige wurde anschließend ins Spital gebracht.

"Der Lenker hatte eine große Portion Glück, dass zum Unfallzeitpunkt relativ wenig los war. Eine Stunde später hat es viel mehr Verkehr gegeben, da wäre die Unfallwahrscheinlichkeit viel höher gewesen", sagt Heinzl.