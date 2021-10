Auto wurde bei Kollision ins Feld geschleudert

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land fuhr kurz nach 4 Uhr mit einem Kastenwagen auf der L534, Marchtrenker Landesstraße von Allhaming kommend Richtung Neuhofen an der Krems. Im Kastenwagen saßen der Lenker und sechs Insassen. Zur selben Zeit bog ein 20-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Linz-Land, mit seinem Auto von einem Feldweg im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Krems in die Marchtrenker Landesstraße ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der Pkw in das gegenüberliegende Feld geschleudert wurde. Auch der 30-Jährige verlor die Kontrolle über den Kastenwagen und fuhr in ein angrenzendes Maisfeld.

Die beiden Lenker und die sechs Insassen des Kastenwagens waren zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme unverletzt. Beim 20-jährigen Autolenker war der Alkotest positiv - 0,94 Promille.