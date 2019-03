Auto während Termin in Werkstatt gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

LINZ. Den Termin in einer Kfz-Werkstätte hätte sich eine 38-jährige Linzerin wohl anders vorgestellt. Der Grund: Der Frau wurde dabei Freitagmittag gegen 10:45 Uhr das Auto gestohlen.

(Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mitarbeiter der Werkstätte am Franzosenhausweg hielten am Freitag, 29. März 2019 gegen 11:15 Uhr eine Polizeistreife an und informierten die Beamten über den Vorfall. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, bemerkte ein Mitarbeiter erst unmittelbar bevor den Diebstahl. Ein weiterer Mitarbeiter gab an, dass sich zuvor ein Mann verdächtig bei den Werkstätten und den dortigen Waschanlagen aufgehalten habe.

Im Zuge der Suche nach dem Fahrzeug wurden die Beamten auf ein abgestelltes Fahrrad mit persönlichen Gegenständen aufmerksam. Es wird vermutet, dass der Dieb mit dem Fahrrad zum Tatort gefahren und danach mit dem gestohlenen Pkw geflüchtet sein könnte.

Die Personsbeschreibung lautet wie folgt: 1,85 – 1,90m groß; kräftige Statur; südländischer Typ; schwarze Haare; Dreitagebart, bekleidet mit einer weiß-blauen Trainingsjacke, gelben Schuhen und Jeanshose. Beim Pkw handelt es sich um eine weißen Volvo XC 60 mit Linzer Kennzeichen.

Das Stadtpolizeikommando Linz bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 059133 453333 oder persönlich an jede Polizeiinspektion.

