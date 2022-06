Auto voller Diebesgut: Polnische Bande in Rohrbach gefasst

Einer polnischen Diebesbande hat die oberösterreichische Polizei das Handwerk gelegt. Die Männer sollen drei Tage lang - von 30. Mai bis 1. Juni - in Oberösterreich auf Diebestour gewesen sein. Die Polizei berichtet von Ladendiebstählen im Raum Steyr, Asten, Wels, Vöcklabruck und Rohrbach. Dort haben zwei Polen im Alter von 31 Jahren aus mindestens zehn Geschäften teure Kleidung gestohlen.

Am Vormittag des 1. Juni wurde einer der beiden in Rohrbach dabei beobachtet, wie er die Ware aus dem Geschäft brachte, in ein Auto lud und wegfuhr. Einen Tag später wurden zwei weitere Polen im Alter von 20 und 24 Jahren von den Ermittlern erwischt. Sie hatten gerade die Ware aus dem Fluchtfahrzeug ausgeladen. Es stellte sich heraus, dass die jungen Männer im Auftrag von einem der 31-Jährigen die gestohlene Kleidung nach Polen bringen sollten.

Bei der Durchsuchung des Wagens konnten etwa 100 Stück gestohlener Sport- und Designerkleidung im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt werden, teilte die Polizei am Montag mit. Die vier Männer werden wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt.