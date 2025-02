Auto und Moped stießen zusammen: Zwei 15-Jährige bei Unfall in Perg verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr am Stadtrand von Perg. Die beiden Jugendlichen aus dem Bezirk Perg fuhren mit ihrem Elektromoped Richtung Mauthausen, als sie von einem Auto überholt wurden. Aus unbekannter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Das Moped wurde in den Straßengraben geschleudert, die beiden 15-Jährigen erlitten dadurch Verletzungen. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, beim Eintreffen der Rettungskräfte waren beide ansprechbar. Der Autofahrer, ein 33-Jähriger aus Perg, blieb unverletzt.

PKW kollidiert auf der B3 mit Moped Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / SIMON BRANDSTÄTTER (TEAM FOTOKERSCHI.AT / SIMON BRANDSTÄTTER)

Neben Notarzt, Rettung und Polizei war auch die Feuerwehr Perg im Einsatz und sicherte die Unfallstelle. "Die Straße ist an dieser Stelle eigentlich komplett gerade, trotzdem hat es dort schon einige tödliche Unfälle gegeben. Das ist zum Glück diesmal nicht passiert", sagt Gerhard Panhofer, Kommandant der Feuerwehr Perg. "Aber warum genau dort so viel geschieht, wissen wir auch nicht." Die Feuerwehr Perg, die mit 22 Personen im Einsatz war, übernahm auch die Aufräumarbeiten und brachte das Moped weg. Die B3 war in eine Richtung für etwa eine Stunde gesperrt.

