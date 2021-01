Auto stürzte um - Kinder und Eltern unverletzt

Der Unfall ereignete sich auf der Linzer Autobahn im Gemeindegebiet von Marchtrenk. Das Fahrzeug kam vermutlich wegen der Schneefahrbahn rechts von der Straße ab und kippte um. Die Eltern und ihre beiden Kinder konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ersten Angaben zufolge blieben sie unverletzt.

Wegen schneeglatter Fahrbahn kam es in den Morgenstunden auch auf der Leonfeldener Straße, im Haslgraben, zu einem Ausrutscher eines Autos. Auch hier konnten sich die vier Insassen aus dem Fahrzeug befreien.

Im gesamten Bundesland ereigneten sich am Mittwoch leichtere und schwere Verkehrsunfälle. So etwa im Bezirk Ried im Innkreis. Dort lenkte ein 17-Jähriger gegen Mittag den PKW seiner Mutter auf der Pramer Straße in Richtung Dorf an der Pram. Im Gemeindegebiet von Pram verlor der Lenker auf der schneematschigen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen betonierten Gartenpfeiler. Der Lenker sowie seine Beifahrerin verletzten sich unbestimmten Grades und mussten mit der Rettung in das Krankenhaus Ried eingeliefert werden.