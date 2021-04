Auto stürzte in Taferlklaussee: Augenzeugen retteten Frau vor Ertrinken

Die Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck war in Altmünster in Richtung Steinbach am Attersee unterwegs, als sie wegen eines heftigen Graupelschauers mit ihrem Wagen ins Schleudern geriet. Das Auto stürzte über eine steile Böschung in den Taferlklaussee und kam dort im Uferbereich auf dem Dach zum Liegen.

Die 66-Jährige konnte sich nicht selbst befreien, doch die zwei Insassen eines nachkommenden Autos zögerten nicht lange und eilten der Frau zur Hilfe. Einer von ihnen kletterte die Böschung hinunter zu dem Auto, das sich nach und nach mit Wasser füllte, während der andere einen Fahrzeuglenker anhielt, der die Einsatzkräfte alarmieren sollte.

Mit einem Stanleymesser konnte der Retter die Frau aus ihrem Gurt schneiden und so vor dem Ertrinken retten. Die Frau wurde von Sanitätern versorgt, während die Feuerwehr ihr Auto mit einem Kran aus dem See holte.