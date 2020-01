Auto stürzte in Bachbett: Innviertler schwer verletzt

Der Lenker aus dem Bezirk Braunau war in der Ortschaft Hocheck in einer langgezogenen Linkskurve von der Kobernaußerwaldstraße abgekommen und mit seinem Wagen in ein Bachbett gestürzt.

Der Lenker, der alleine unterwegs war, war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Pöndorf und der Feuerwehr Schneegattern befreit werden.

Der 40-Jährige hat bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten und ist mit dem Notarzt ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht worden.