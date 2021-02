Auto stieß Frau am Schutzweg nieder

Der Pensionist aus dem Bezirk Ried lenkte am Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, seinen Pkw auf der Promenade in Ried. Bei der Kreuzung mit der B 143 bog er in die Johann-Georg-Hartwagner Straße ab. Bei Schneefall und schlechter Sicht kam es zum Zusammenstoß mit der Frau aus dem Bezirk Ried im Innkreis, die gerade den Schutzweg überqueren wollte. Die Rettung lieferte die Fußgängerin mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried ein.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.