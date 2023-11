Auto prallte in Micheldorf gegen Zug: 43-Jähriger starb noch an Unfallstelle

Der Ukrainer war kurz vor Mittag mit seinem roten Skoda auf einem beschrankten und mit Lichtzeichen gesicherten Bahnübergang von einem Personenzug der Selzthalbahn erfasst und rund 100 Meter mitgeschleift worden, teilte die Polizei am Abend mit. Warum sein Wagen zwischen den geschlossenen Schranken auf den Gleisen zum Stillstand gekommen war, war am Abend noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Lokführer gab gegenüber den Polizisten an, dass er mit seinem Zug noch ein akustisches Warnzeichen abgegeben hatte und der stehenden Pkw einen Ruck vorwärts machte, als ob der Motor abgestorben wäre.

Anrainer leisteten Erste Hilfe

Trotz Notbremsung erfasste der Zug den Pkw auf der Beifahrerseite. Anrainer, die den Unfall wahrgenommen hatten, setzten die Rettungskette in Gang, befreiten den nicht mehr ansprechbaren Lenker aus dem Wrack und begannen mit der Reanimation. "Als wir zu der Unglücksstelle kamen, hatten Ersthelfer die Person bereits aus dem stark deformierten Wagen gezogen", sagte Michael Oberndorfinger, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Micheldorf den OÖN.

Der Wagen des Ukrainers wurde rund 100 Meter weit mitgeschleift.

Zugstrecke drei Stunden gesperrt

Einsatzkräfte des Roten Kreuzes führten mit einem Notarzt Reanimationsmaßnahmen durch, das Opfer verstarb aber noch an der Unglücksstelle. Die rund 50 Zug-Fahrgäste blieben ersten Angaben zufolge unverletzt. Das Kriseninterventionsteam betreute das Zugpersonal, die etwa 50 Fahrgäste sowie in weiterer Folge die Angehörigen des Verstorbenen. Sie wurden mit Ersatzbussen abgeholt. Die Nord-Süd-Verbindung war rund drei Stunden lang gesperrt.

Zugunfall auch im Innviertel

Glimpflicher verlief am Donnerstag in Altenried (Bez. Ried i.I.) ein Zusammenprall eines Pkws mit einem Personenzug. Trotz angebrachter Stopptafel hatte ein Ungar (20) mit einem Kleintransporter einen unbeschrankten Bahnübergang ohne anzuhalten überquert. Der Lokführer führte noch eine Notbremsung durch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Transporter wurde rund 70 Meter weit mitgeschleift. Sowohl die 24 Fahrgäste als auch der Pkw-Lenker blieben unverletzt.

