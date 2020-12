Zahlreiche Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn

Auf der Lamprechtshausener Straße (B156) in Eggelsberg (Bezirk Braunau) kam es gegen 6:50 Uhr auf Höhe Unterhaunsberg - Angern zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw. Beide Fahrzeuge kamen auf einer Wiese zum Stehen.

Laut ersten Informationen wurde bei dem Unfall eine Person unbestimmten Grades verletzt. Die Feuerwehren Eggelsberg und St. Georgen am Fillmannsbach standen bis 8:40 Uhr im Einsatz.

Bild: Daniel Scharinger

Mit Auto überschlagen

In Pischelsdorf (Bezirk Braunau) hat sich Donnerstagfrüh eine Lenkerin mit ihrem Auto überschlagen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus Braunau gebracht.

Bild: Manfred Fesl

Zusammenstoß im Bezirk Perg

Zwischen Luftenberg und Langenstein (Bezirk Perg) verlor ein 35-jähriger Autolenker Donnerstagfrüh auf der B3 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto des Afghanen aus Linz geriet gegen 5:15 Uhr in einer Linkskurve ins Schleudern. Der Wagen rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der Beifahrerseite gegen den Pkw eines 53-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

Die Feuerwehr befreite den 35-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt.

Die B3 war im betroffenen Straßenabschnitt bis 6:30 Uhr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Bildergalerie: Die schönen Seiten des Schnees:

Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Haben Sie heute auch schon Fotos vom ersten Schnee gemacht? Schicken Sie uns Ihre Bilder - per E-Mail an online@nachrichten.at. Die schönsten Fotos werden in einer Bildergalerie auf nachrichten.at veröffentlicht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.