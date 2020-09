Auto in Ottensheim in Donau gerollt

Fünf Feuerwehren wurden gegen 7:30 Uhr zu einer Fahrzeugbergung an das Donauufer in Ottensheim alarmiert. Ein silberfarbener Mercedes mit Vöcklabrucker Kennzeichen war im Bereich der Schiffsanlegestelle aus noch unbekannter Ursache in die Donau gerollt und beinahe zur Gänze versunken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte man das Fahrzeug aufgrund des leicht herausschauenden Kofferraum-Deckels rasch lokalisieren und sichern. Ersten Angaben zufolge soll sich niemand im Auto befunden haben.

Die Feuerwehr stand daraufhin mit Tauchern im Einsatz. Die Bergung des versunkenen Fahrzeuges gestaltete sich schwierig, denn bevor es geborgen werden konnte, musste es noch leergepumpt werden. Ein Feuerwehrkran hob schließlich den Wagen aus dem Wasser und er wurde einem Abschleppunternehmen übergeben.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Ottensheim, Wilhering, Alkoven, Aschach an der Donau und Eferding.