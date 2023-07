Autos gegen Mopeds: Zwei schwere Unfälle im Mühlviertel

Der Unfall in Münzbach ereignete sich gegen 18.40 Uhr. Ein 36-Jähriger aus Pabneukirchen fuhr mit seinem Auto in Münzbach auf der Schwemmstraße Richtung Kreuzung mit der Hauptstraße, wo er anhielt. Beim anschließenden Einfahren nach links in die Hauptstraße kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen Mopedlenker aus Münzbach. Trotz Bremsung des Mopedlenkers stieß der Bursch gegen die linke hintere Fahrzeugseite des Pkw und stürzte. Der Teenager wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Uniklinikum gebracht.

Wenig später krachte es in Hinterweißenbach. Ein 46-Jähriger aus Vorderweißenbach fuhr gegen 21.50 Uhr mit seinem Auto auf der B38, der Böhmerwald Straße von Piberschlag in Richtung Vorderweißenbach. Im Ortschaftsbereich Hinterweißenbach prallte er gegen einen vor ihm fahrenden 15-jährigen Mopedlenker aus Vorderweißenbach. Das Moped wurde rechts über eine Böschung von der Fahrbahn katapultiert. Der Teenager wurde erst gegen die Windschutzscheibe des Auto und anschließend auf das Straßenbankett geschleudert. Auch er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beim 46-jährigen Autolenker ergab der Alkotest einen Wert von 2,6 Promille. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.

