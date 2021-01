Zu gleich zwei schweren Unfällen kam es am Wochenende auf Oberösterreichs Straßen. Dabei wurden jeweils mehrere Personen schwer verletzt.

115 Meter durch die Luft flog eine 19-jährige Eferdingerin Samstagabend mit ihrem Fahrzeug, nachdem sie aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve von der Eferdinger Straße (B129) in Alkoven abgekommen war.

Sie war mit zwei Freunden gegen 21 Uhr unterwegs gewesen. Der Pkw überschlug sich im angrenzenden Wiesengrundstück mehrmals und kam schließlich auf dem Dach zu liegen. Die Lenkerin und eine 16-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Eferding, wurden nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser nach Wels und Linz gebracht. Ein auf der Rückbank mitfahrender 21-Jähriger hatte sehr großes Glück, denn er überstand den schweren Unfall unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Alkoven und Polsing waren mit 35 Mann mit der Fahrzeugbergung und den Aufräumarbeiten beschäftigt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Frontalzusammenstoß

Drei Verletzte forderte zudem ein Unfall Samstagnacht auf der Salzburger Straße in Linz. Ein 20-Jähriger war kurz vor Mitternacht, um 23.40 Uhr, mit seinem Pkw stadtauswärts unterwegs gewesen. Aus noch unbekannter Ursache war er in einer leichten Rechtskurve plötzlich ins Schleudern geraten. Sein Fahrzeug geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 25-jährigen Lenkerin zusammen. Im Wagen der 25-Jährigen befanden sich auch noch eine 26-Jährige und ein kleiner Hund.

Die Folgen waren gravierend: Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten schwere Verletzungen. Der Notarzt sowie zwei Rettungsdienste waren an der Unfallstelle im Einsatz, sogar die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug an. Die Verletzten wurden ins Kepler Universitätsklinikum bzw. ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Mehr zum Thema finden Sie auf nachrichten.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Alkoven Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.