Auto brannte auf der A1 völlig aus

Kurz vor 22.30 Uhr war auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Wien bei der Ausfahrt Enns West ein Auto in Flammen aufgegegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Helfer löschten unter Einsatz von Atemschutz und konnten einen Anhänger noch rechtzeitig vom Auto abkoppeln. Das Fahrzeug brannte völlig aus und wurde anschließend mitsamt dem Anhänger von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Mehrere Fahrstreifen auf der A1 waren etwa eine Stunde lang gesperrt.

