Auto auf der Westautobahn bei St. Florian völlig ausgebrannt

Der Mann aus dem Bezirk Amstetten war gegen 5.30 Uhr auf der A1 in Richtung Wien unterwegs, als er aus dem Motorraum einen Knall hörte. Der Wagen verlor anschließend an Leistung. Der 35-Jährige hielt sofort auf dem Pannenstreifen an und öffnete die Motorhaube, unter der es bereits zu brennen begonnen hatte. Er alarmierte die Feuerwehr und die Polizei.

Als der Löschtrupp eintraf, stand der Wagen schon in Vollbrand. Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Florian und der Berufsfeuerwehr Linz konnten allerdings ein Übergreifen des Brandes auf die Lärmschutzwand eindämmen.