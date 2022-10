Auszeichnung für die Zellerhütte im Toten Gebirge

Die meisten der 231 Hütten des Österreichischen Alpenvereins (OEAV) werden ökologisch und nachhaltig betrieben. Zwei von ihnen - die Zellerhütte im Toten Gebirge und die Voisthalerhütte in der Hochschwabgruppe - sind heuer mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet worden, wie der Alpenverein am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt gab.

"Aus ökologischer Sicht sind unsere Hütten vorbildlich", hielt OEAV-Präsident Andreas Ermacora in Waidhofen an der Ybbs fest. Oberstes Gebot sei seit jeher den Energieverbrauch auf Schutzhütten zu minimieren: "Wir hoffen, damit auch eine Inspiration für die 'normalen' Gastro- und Unterkunftsbetriebe unten im Tal zu sein", sagte Ermacora. Wie OEAV-Vizepräsidentin Doris Hallama ausführte, werden die Schutzhütten im (hoch)alpinen Gelände in der Regel weder mit Öl noch mit Gas beheizt: "Wir fördern keinerlei fossile Energieträger und sehen zum Beispiel keine Raumheizung in Schlafräumen vor. Die Standardkonfiguration zur Energieversorgung auf Hütten ist ein netzunabhängiges, hybrides System aus PV-Anlagen und Batterien, wenn möglich ein Kleinwasserkraftwerk und/oder rapsölbetriebene Blockheizkraftwerke samt Kraft-Wärmekoppelung aus Kühlwasser und Abgasen als Redundanz." Warmwasser werde entweder solarthermisch mit Überschussstrom aus der PV-Anlage oder mittels Wärmeauskopplung aus einem Holz- oder Pelletofen gewonnen.

Kriterien für das Gütesiegel

Viele Schutzhütten erfüllen bereits die strengen Voraussetzungen des Umweltgütesiegels. Um dieses zu erhalten, sind Faktoren wie Energieeffizienz und -versorgung, Abwasserbehandlung, Abfallvermeidung und -entsorgung und auch eine sauber gehaltene Hüttenumgebung ausschlaggebend. Mit der Zellerhütte der OEAV-Sektion Windischgarsten und der Voisthalerhütte der Sektion Austria sind nun zwei weitere prämierte Beherbergungsstätten dazu gekommen.

Die Zellerhütte liegt auf 1.575 Metern am Anstieg zum Warscheneck inmitten eines unberührten Lärchenwalds. Sie wurde 1901 erbaut und im Frühjahr 2018 saniert. Die kleine Hütte bietet für Wanderer und Bergsteiger 26 Schlafplätze.

Die auf 1.654 Metern gelegene Voisthalerhütte thront unter den Mauern des Hochschwab am Beginn den Hochtals Obere Dullwitz. Die Trinkwasserversorgung der 2018 neu gebauten Hütte mit 48 Schlafplätzen ist durch eine neue Quellfassung samt vergrößerten Wasserreservoiren gewährleistet, die Abwasserentsorgung über eine vollbiologische Kläranlage mit anschließender Versickerung. Auch in Sachen Energieversorgung ist die Voisthalerhütte dank einer PV-Anlage mit Pufferbatterien und eines neuen Rapsöl-Blockheizkraftwerks mit Kraft-Wärmerkopplung autark.