Auszahlung ab September: So kommen Sie zu Ihrem Klimabonus

Die Vorarbeiten im Klimaschutz- und Finanzministeriums seien schneller abgeschlossen, als man angenommen habe. Daher könne bereits ab sofort mit der Überweisung des Klimabonus begonnen werden, hieß es am Mittwoch aus den Ministerien. Jeder Erwachsene soll 500, jedes Kind 250 Euro erhalten. 300.000 zufällig ausgewählte Personen sollen die 500 Euro bereits ab morgen erhalten, die übrigen ab 1. September.

Kein Antrag notwendig

Ein Antrag ist zum Erhalt des Klimabonus nicht notwendig, die Auszahlung erfolgt automatisch. Wer eine aktuelle Kontonummer in FinanzOnline eingetragen hat oder Leistungen über die Pensionsversicherungsanstalt bezieht, bekommt das Geld auf sein Konto überwiesen. Alle anderen erhalten den Klimabonus als Gutschein per RSa-Brief. Dieser wird nur persönlich übergeben oder kann mit einem Lichtbildausweis in der Postfiliale abgeholt werden. Wenn Sie einen Gutschein erwarten, jedoch öfters nicht daheim sein sollten, gibt es einen Weg, um sich den Weg in die Post-Geschäftsstelle zu ersparen: Erteilen Sie einer volljährigen Person in Ihrem Haushalt die Vollmacht, den Klimabonus für Sie entgegenzunehmen. Das Formular bekommen Sie zugeschickt.

Die Gutscheine können bei Supermärkten und Geschäften eingelöst oder bei Bankpartnern in Bargeld abgelöst werden.

Rund 7,4 Millionen Menschen werden das Geld direkt auf Ihr Konto bekommen. Rund 1,2 Millionen Menschen erhalten es per Gutschein.

Sechs Milliarden Euro Paket

Allerdings müssen jene, die über ein jährliches Einkommen von 90.000 Euro oder mehr verfügen, die 250 Euro aus dem Teuerungsbonus versteuern, die 250 Euro aus dem Klimabonus sind hingegen davon befreit.

Der Klimabonus soll im Zusammenhang mit der ökosozialen Steuerreform klimafreundliches Verhalten belohnen. Im Rahmen des sechs Mrd. Euro schweren Anti-Teuerungs-Pakets der Regierung wurde er für heuer von ursprünglich 100 bis 200 Euro je nach Wohnlage auf 250 Euro erhöht und weitere 250 Euro Inflationsabgeltung draufgepackt.

Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus seien ein wichtiges Instrument, um die Menschen in Österreich zu entlasten. "Diese Entlastung kommt nun noch schneller als ursprünglich geplant", zeigte sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) erfreut. Die Teuerung sei für viele ein reales Problem, deshalb helfe die Regierung seit Monaten mit unterschiedlichen Paketen, betonte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). "Wann immer es möglich ist, ziehen wir finanzielle Hilfen vor." Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigte sich erfreut. "Wer schnell hilft, hilft doppelt - wir tun beides."