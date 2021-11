Ausweitung von PCR-Tests in Oberösterreich verläuft schleppend

Die für letztere zuständige Firma Novogenia, die seit Mittwoch Spar-Märkte in drei besonders stark betroffenen Bezirken - Freistadt, Braunau und Ried - beliefert, räumte ein, dass die Versorgungssituation mit Test-Kits derzeit angespannt sei.

In den ersten drei Tagen sind laut dem Sprecher von Novogenia 1.600 Tests registriert, aber ein Vielfaches davon ausgeliefert worden. Eine Registrierung heiße aber nicht unbedingt, dass der Test auch eingeworfen wird. Der Sprecher bestätigte zudem, dass es unter anderem EDV-Probleme gegeben habe und man daher "gewisse Rückstände" noch abarbeiten müsse. Daher käme es "vereinzelt zu Verzögerungen". In einer Aussendung wurde zudem darauf hingewiesen, dass ab Montag eine neue Ausgabereglementierung in Kraft trete, um die "knappe Verfügbarkeit der Tests" in den Griff zu bekommen.

"Novogenia ist völlig überfordert"

Spar-Sprecherin Nicole Berkmann meinte auf Anfrage gegenüber der APA, dass Spar lediglich den Vertrieb übernehme und daher nicht dafür verantwortlich sei, wenn es zu wenige Test-Kits oder zu späte Ergebnisse gebe. "Novogenia ist völlig überfordert." Daher habe man "zwei Standorte zur Verfügung gestellt, dass dort zusätzlich verpackt werden kann", so Berkmann.

Beim Bundesheer bestätigte man am Freitag, dass es einen Antrag auf Unterstützungsleistung in den beiden Spar-Lagern in Marchtrenk in Oberösterreich sowie Loosdorf in Niederösterreich gebe. Man werde - vorerst für zwei Wochen - jeweils 50 Soldatinnen und Soldaten, Zivilbedienstete und Grundwehrdiener entsenden, die beim Vorbereiten und Verpacken der Test-Kits eingesetzt werden, erläuterte ein Bundesheer-Sprecher gegenüber der APA. Transportlogistik sei derzeit nicht angefragt worden.

Wartezeit auch bei positivem Test

Bei den PCR-Tests für den Grünen Pass dürfte es mancherorts einen deutlichen Rückstau geben, wie Erfahrungsberichte zeigen. Ein Betroffener berichtete der APA, dass bei einer Teststraße in Gmunden das Ergebnis erst nach knapp 72 Stunden abrufbar war: die Testentnahme war am Dienstagvormittag, das Ergebnis wurde in der Nacht auf Freitag verschickt. Der Test hatte also bereits fast seine Gültigkeit verloren, als das Ergebnis abrufbar war. Aus dem Bezirk Linz-Land wurde von einer Vorlaufzeit von einer Woche für einen PCR-Test an einer Teststraße berichtet.

Aber auch bei einer Ansteckung mit dem Corona-Virus ist es nicht einfach, einen Testtermin zu bekommen: Ein junger Mann berichtete der APA, er habe aufgrund von Symptomen am Donnerstag einen positiven Schnelltest gemacht und sich daraufhin bei der Hotline 1450 gemeldet. Dort habe man ihm lediglich einen Rückruf am folgenden Tag versprochen. Am Freitag wurde im schließlich angeboten, dass ein mobiles Testteam am Dienstag - also nach fünf Tagen - vorbeikommen könne oder er am Sonntagnachmittag, wenn er ein eigenes Auto besitze, eine Teststraße aufsuchen könne. Für die Zeit zwischen dem Anruf bei der Gesundheitshotline und dem PCR-Testabstrich sei er lediglich gebeten worden, zu Hause zu bleiben, er habe aber keinen offiziellen Bescheid darüber bzw. einen Bestätigung über die Erkrankung für den Arbeitgeber erhalten. Auch in einem weiteren Fall ist nach fünf Tagen noch kein Contact-Tracing gestartet worden bzw. kein offizieller Bescheid vorgelegen.