Ausweichversuch scheiterte: Tödliche Frontalkollision

PUPPING/BACHMANNING. Ein 42-Jähriger aus Linz dürfte in Pupping eine Kurve geschnitten haben. Er prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw und starb.

Der 48-jährige Welser überlebte in seinem Pkw die Kollision. Bild: laumat

Sie erschraken, versuchten noch, einander auszuweichen, prallten aber frontal zusammen. Zu diesem am Ende tödlichen Unfallhergang kam es am Freitagvormittag gegen 8.30 Uhr in Pupping (Bez. Eferding).

Ein 48-jähriger Welser war mit seinem Pkw auf der Nibelungenstraße (B130) in Fahrtrichtung Pupping unterwegs. In einer leichten Linkskurve an der Gemeindegrenze zu Hinzenbach kam ihm plötzlich auf seiner Fahrspur ein weißer Kastenwagen eines 42-jährigen Russen aus Linz entgegen, der vermutlich die Kurve schnitt.

Der 48-Jährige erschrak und versuchte noch, nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im selben Moment wich jedoch auch der entgegenkommende 42-Jährige nach rechts aus. "Die beiden Fahrzeuge sind frontal kollidiert und zur Seite geschleudert worden. Den weißen Kastenwagen hat es bis zur Windschutzscheibe zusammengestaucht", sagt Adolf Aumaier, Chef der Feuerwehr Pupping.

Der Aufprall war so heftig, dass der 42-jährige Russe aus Linz noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der 48-jährige Pkw-Lenker aus Wels musste vom Notarzt erstversorgt und schwer verletzt ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht werden. Die Nibelungenstraße war zwischen Hinzenbach und Pupping rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

Zwei Verletzte in Bachmanning

Etwa 30 Kilometer südlich von Pupping ereignete sich gestern ein weiterer Frontalzusammenstoß in Bachmanning (Bez. Wels-Land). Ein 29-jähriger Pkw-Lenker aus Edt bei Lambach wollte in die Pennewanger Straße links abbiegen. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Wagen eines Bachmanningers (32) übersehen haben. Die zwei Fahrzeuge prallten frontal aufeinander und kamen in einem Feld zum Stillstand.

Beide Lenker wurden verletzt ins Klinikum Wels gebracht.

