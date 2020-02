Ausverkaufter Polizeiball: 3000 tanzten bestbewacht

In seiner 69. Auflage war er vorgestern mit 3000 Besuchern restlos ausverkauft.

Die extra mit einem Blaulicht ausgestattete Bar des Polizeiunterstützungsvereins erwies sich einmal mehr als Treffpunkt mit hoher Uniformdichte. Natürlich durfte die Landesspitze der Exekutive, allen voran Landespolizeikommandant Andreas Pilsl mit den Vizes Alois Lißl und Erwin Fuchs nicht fehlen.

Polizeiball 2020 Diese Nacht spielt für die Ballbesucher alle Stücke bzw - klassische Stücke - denn die Polizei goes Classic - so das Motto des heurigen Balles im Brucknerhaus in Linz. Für viele ein Highlight der Ballsaison.

Militärkommandant Dieter Muhr hatte sich in seine weiße Gala-Uniform geworfen. Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer führte den Zauber der braunen Florianijünger-Montur vor. Sogar Propst Johann Holzinger vom Stift St. Florian walzte als Polizeiseelsorger in Uniform, während Frau Major Astrid Mair aus dem Kabinett von Innenminister Nehammer den Generalsekretär Helmut Tomac in Ballrobe begleitete.

Edel ging es im großen Saal bei der Eröffnung mit den Polizeischülerinnen und -schülern der Linzer Sicherheitsakademie unter Karl Sternberger zu, die zu Carl Michael Ziehrers Fächerpolonaise einzogen. Beim Eröffnungswalzer glänzten dann auch Landeshauptmann Thomas Stelzer mit Gattin Bettina Stelzer-Wögerer, die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing mit Ehemann Josef Hartl. Dem Ball ihre Ehre erwiesen auch Landtagspräsident Wolfgang Stanek und Landesrat Wolfgang Klinger. Natürlich durfte auch die dritte Kraft im Staate, allen voran Oberlandesgerichts-Präsidentin Katharina Lehmayer und der leitende Oberstaatsanwalt Friedrich Hintersteininger, nicht fehlen.

Während um 22 Uhr Operettenarien des Ensembles Bad Hall erklangen und das Polizeitanzorchester Pause machte, wischten sich im mittleren Saal die dank Pianofrizz heiß getanzten Boogie-Fans den Schweiß von der Stirne. Seinen Überraschungsjoker zog Alex Kreissl von der Dancing World bei der Mitternachtseinlage. Er hielt den Saal mit einem russischen Turniertanzpaar, das sich unter die Top Fünf weltweit tanzte, in Atem. Moderator Franz Steinberger freute sich über „sein“ Rosenmontagsjubiläum. Er begleitete den Ball bereits zum 25. Mal. Organisator Wolfgang Rittberger-Brandstetter freut sich einmal mehr über eine rundherum gelungene top-„bewachte“ Ballnacht.