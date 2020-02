Die Frage war immer dieselbe. Manchmal kam sie von verängstigten Linzern, die bei Karin Süß in der Apotheke "Schwarzer Adler" in der Landstraße vorbeischauten. Viel öfter waren es aber chinesische Touristen, die sich in gebrochenem Englisch nicht nur nach Schutzmasken erkundigten, sondern gleich ganze Schutzanzüge kaufen wollten.