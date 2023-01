Ausschreitungen in der Halloween-Nacht: Drei weitere Verdächtige in Haft

Nach umfangreichen Ermittlungen zu den Vorfällen in der Halloween-Nacht auf der Linzer Landstraße konnte die Polizei einem 16-jährigen, subsidiär schutzberechtigten irakischen Staatsbürger, einer 15-jährige Thailänderin und einem 15-jährigen afghanischen, asylberechtigen Burschen - sie alle sind aus Linz - die aktive und führende Teilnahme an den gewaltsamen Ausschreitungen nachweisen. Alle drei Jugendlichen sind bereits amtsbekannt, die 15-jährige Schülerin ist vorbestraft.

Sie stehen im Verdacht sich mit Sturmhauben maskiert und die Polizeikräfte mit einem Arsenal an pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien 3 und 4 beworfen zu haben. Zudem wird ihnen vorgeworfen, Knallkörper in der randalierenden Menge ausgeteilt und weitere Beteiligte animiert bzw. genötigt zu haben, diese auf die Polizeikräfte zu werfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden die Wohnungen der Jugendlichen am Dienstag durchsucht, die beiden Burschen und das Mädchen festgenommen.

Die Jugendlichen sind zu der Tat in der Krawallnacht nicht geständig. Sie gaben lediglich zu, am Tag vor den Ausschreitungen pyrotechnisches Material in Tschechien gekauft zu haben.

Sie wurden am Mittwoch in die Justizanstalt Linz überstellt.

