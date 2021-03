Ausreisetestpflicht ab Mittwoch auch in ganz Nordtirol

Ab Mittwoch wird für ganz Nordtirol eine Ausreisetestpflicht eingeführt. Grund dafür ist ein verstärktes Auftreten der britischen Virusmutation mit Mutationsmerkmalen (E484K-Zusatz). Die Testpflicht soll bis inklusive 14. April gelten.

Von der Generaldirektion für öffentliche Gesundheit wird abgeklärt, welche Eigenschaften dieser neue Virustyp habe. Es sei entscheidend, welche Auswirkungen diese Variante auf die Corona-Impfung habe, hieß es. Ein Intensivpatient in Tirol sei aktuell mit diesem Virus infiziert. "Wir beobachten die Situation besonders genau und legen vorsorglich besonders strenge Maßstäbe an, um diesen Coronavirus-Typus bestmöglich einzudämmen", sagte Elmar Rizzoli vom Tiroler Einsatzstab.

Ausreisekontrollen gelten seit vergangenem Donnerstag, wie berichtet, bereits in den Bezirken Wiener-Neustadt-Land und Neunkirchen, wo die 7-Tage-Inzidenz seit Tagen über 400 liegt.

Entspannung in Kirchdorf

In Oberösterreich gibt es weiter keinen Bezirk mit einer Inzidenz über dem Schwellenwert. Die höchste 7-Tage-Inzidenz wies gestern der Bezirk Vöcklabruck mit 374,4 auf. Laut Krisenstab gibt es dort mit einem "großen bekannten Unternehmen" auch einen Cluster, der die Infektionszahlen in die Höhe getrieben habe. Inzidenzen von mehr als 300 weisen auch die Bezirke Braunau am Inn (361) und Wels-Stadt (321,8) auf. In Braunau gibt es laut Krisenstab Cluster "in ein paar Unternehmen sowie an einer Schule".

Während sich die Corona-Situation im Bezirk Perg (234) zuletzt entspannte, gibt es derzeit in der Bezirkshauptstadt Perg eine Fallhäufung mit mehr als 50 Infizierten.

Positiv ist die Entwicklung im Bezirk Kirchdorf, der lange negativer Spitzenreiter war. Von zuletzt 378,5 sank die 7-Tage-Inzidenz auf 283,9.

