"So soll´s sein an diesem Feiertag: Keine Probleme auf Österreichs Straßen!", sagt die Ansagerin des Verkehrsfunks. Das Verkehrsaufkommen an diesem Feiertag-Vormittag hält sich auch an der Braunauer Bezirksgrenze zwischen Altheim und Geinberg in Grenzen. Dort ist an der Bundesstraße 148 einer der Kontrollpunkte für die seit heute Mitternacht gültigen Ausreise-Kontrollen. Drei Beamte der Polizei sind hier im Einsatz um Ausreisende aus dem Bezirk auf den 3G-Status zu kontrollieren.