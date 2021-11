Ausreisekontrollen auch in den Bezirken Ried und Schärding

Für alle Personen, die die genannten Bezirke verlassen wollen, gilt daher eine Ausreise-Testpflicht – unabhängig von ihrem Wohnsitz und der Aufenthaltsdauer im Bezirk. Wer die Bezirke verlassen will, muss einen 3G-Nachweis (geimpft, getestet oder genesen) vorzeigen.

Die Corona-Kontrollen an den Grenzen zu den Bezirken Ried und Schärding werden ab Mittwoch, 3. November, 0 Uhr, durchgeführt, teilte der Krisenstab des Landes am Dienstagnachmittag mit. Eine Ausreise-Testpflicht gilt bereits für die Bezirke Braunau, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Perg, Steyr-Land und Vöcklabruck. Damit ist nun die Hälfte aller 18 Bezirke Oberösterreichs von Ausreisekontrollen betroffen.

Grund für die Ausreisekontrollen sind die hohen Inzidenzwerte in den betreffenden Bezirken. Sie alle liegen über 500. Aus dem Bezirk Ried wird eine gemittelte 7-Tages-Inzidenz von 538,6 gemeldet, aus Schärding 517,6. Auch die Bezirke Braunau, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Perg, Steyr-Land und Vöcklabruck, für die schon bisher eine Ausreise-Testpflicht gilt, liegen nach wie vor über ihren jeweiligen Grenzen bei der gemittelten 7-Tages-Inzidenz.

Was bedeutet die Testpflicht?

Für alle Personen die weder geimpft, noch genesen sind, gilt als Nachweis laut Bundes-Erlass ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder ein negativer Antigen-Test, nicht älter als 24 Stunden. Kontrolliert wird punktuell an den Bezirksgrenzen. Im Einsatz steht neben der Polizei auch das Bundesheer. Seit Freitag wurden an den Grenzen der Hochinzidenz-Bezirke Braunau, Freistadt, Gmunden und Grieskirchen schon mehr als 5.600 Kontrollen durchgeführt. 164 Zurückweisungen wurden ausgesprochen, zudem gab es sechs Anzeigen.

Von der Testverpflichtung ausgenommen sind alle, die bereits mit einem zentral zugelassenen Impfstoff vollimmunisiert wurden, sowie genesene Personen mit zumindest einer Teilimpfung nach Verstreichen der in den Oö. Hochinzidenzverordnungen der betroffenen Bezirke definierten Zeitfenster.

Darüber hinaus sind Genesene innerhalb von 180 Tagen nach überstandener Infektion mit SARS-CoV-2 von der Testverpflichtung ausgenommen, sofern sie einen entsprechenden Genesungsnachweis oder ein ärztliches Attest über die molekularbiologisch bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 vorlegen können.

Für wen gelten noch Ausnahmen?

für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr

zur Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen

zur Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen oder gerichtlichen Wegen sowie Fahrten im Rahmen des Strafvollzugs

Für Kinder, Schülerinnen und Schüler, die Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen zum Zweck der Teilnahme am Unterricht besuchen

Für Personen, die Kinder zu und von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schülerinnen und Schüler zu und von Schulen transportieren, ausschließlich zum Zweck dieses Transports

Unterdes steigt in Oberösterreich auch die Zahl der Spitalspatienten rapide an. Nachdem die Zahlen über das lange Wochenende stagniert hatten, hat das Land von Montag auf Dienstag einen starken Zuwachs verzeichnet: Bei 1.288 Neuinfektionen stieg die Zahl der Corona-Infizierten auf Normalstationen um 78 auf 348, jene der Intensivpatienten um 8 auf 59. In der derzeitigen Eskalationsstufe 2a werden 400 Normal- und 75 Intensivbetten für Covid-19-Patienten reserviert sowie 175 ICU-Betten für andere Diagnosen. Die Gesamtkapazität an Intensivbetten beträgt 333.

Grund für die hohe Zahl der Neuinfektionen ist auch die niedrige Impfquote in Oberösterreich. Mit 57,6 Prozent bildet Oberösterreich das Schlusslicht im Bundesländervergleich.

Corona-bedingte Ausreisekontrollen finden vorerst auch zwischen den Ländern Niederösterreich und Oberösterreich statt. Im Laufe des Tages werde es eine Abstimmung zwischen den Einsatzstäben geben, sagte Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der Landespolizeidirektion NÖ, am Dienstag auf Anfrage.

Grenznahe Regionen mit Ausreisekontrollen sind auf niederösterreichischer Seite Amstetten, Melk und die Statutarstadt Waidhofen a.d. Ybbs. In Oberösterreich handelt es sich um die Bezirke Perg und Steyr-Land.

Vom Magistrat Waidhofen a.d. Ybbs hieß es am Dienstag auf Anfrage, dass an der Landesgrenze mit Kontrollen gerechnet werden müsse. Zudem laufen den Angaben zufolge Gespräche mit dem Land Oberösterreich, ob die Überprüfungen im Hinblick auf die Ausreisekontrollen im Bezirk Steyr-Land nicht überhaupt entfallen.

Hinsichtlich der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stellte Niederösterreich am Dienstag laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bundesweit die drei Regionen mit den höchsten Werten. Auf den Bezirk Melk (1.202,1) folgten Waidhofen a. d. Ybbs (1.158,6) und der Bezirk Lilienfeld (1.032,4). Dem Bezirk Amstetten wurde ein Wert von 917,7 bescheinigt, dem Bezirk Scheibbs 712,1. Für alle fünf genannten Gebiete gelten mittlerweile Ausreisekontrollen.

Nicht der Fall ist das in den Bezirken Waidhofen a. d. Thaya (681,5) und Neunkirchen (553,7), die am Dienstag ebenfalls über der 500er-Marke lagen. Der jeweilige Schwellenwert für Ausreisekontrollen ist in diesen Regionen noch etwas entfernt.