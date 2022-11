Ausgezeichneter Geschmack: Der Steiermark Genuss Apfel Premium

Beim Tag des Apfels am 11. November feiern wir heute das beliebteste Obst des Landes und im Mittelpunkt steht dabei sein geschmackvollster Vertreter: der Steiermark Genuss Apfel Premium von Frutura.

Der Steiermark Genuss Apfel Premium ist einzigartig: Seine Farben sind leuchtend kräftig und sein Aroma ist ausgezeichnet. Der Fokus im Anbau liegt immer auf "Klasse statt Masse" und das Geheimnis des Erfolgs ist kein Geheimnis, sondern konsequente Qualitätskontrolle.

Die Obstbauern rund um das steirische Familienunternehmen Frutura sorgen in hunderten Arbeitsstunden pro Jahr und Hektar dafür, dass der Apfel ungestört, im Kreislauf der Natur und in bester Lage, wachsen kann. Die Landwirte wachen über die Entwicklung ihrer Äpfel und achten darauf, dass an jedem Baum nur so viel Obst reift, wie er aus eigener Kraft ernähren kann.

Die meisten Arbeiten werden von Hand erledigt - präzise Schnittmaßnahmen im Sommer und Winter, die konsequente Ausdünnung, der Einsatz von Nützlingen und schließlich auch die Ernte, wenn der Steiermark Genuss Apfel Premium voll ausgereift ist. "Mit diesen Maßnahmen können wir den besten Geschmack reproduzierbar machen und ihn damit auch garantieren. Bei uns wird Qualität produziert und nicht sortiert", so Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner.

Der Steiermark Genussapfel Premium ist saisonal ab sofort wieder erhältlich - in den Sorten Elstar und Golden Delicious bei SPAR in ganz Österreich. Jede Sorte hat ihren eigenen, typischen Geschmack - unvergleichlich aromatisch, einfach zum Reinbeißen oder zur Verwendung in der Küche:

Der Elstar: Würzig und sehr fruchtig süß mit feiner Säure, eignet sich diese Sorte bestens auch für Apfelkren und herzhafte Obstsalate oder zum cremigen Weinkäse.

Der Golden Delicious: Diese Sorte ist saftig, knackig mit extrasüßem Aroma, in das sich ganz zart eine feine Säure mischt. Der Golden Delicious wird gerne auch zum Backen und für Desserts verwendet und harmoniert hervorragend mit Edelschimmelkäse.

Der Apfel ist nach wie vor das beliebteste Obst des Landes. Im Durchschnitt isst jede Österreicherin und jeder Österreicher rund 17 Kilo Äpfel pro Jahr. Immer mehr Menschen greifen wieder zu regionalem Obst und entscheiden sich damit nicht nur für ausgezeichneten Geschmack, sondern auch für aktiven Klimaschutz. Denn je weniger Importe notwendig sind umso besser ist das für die Umwelt. Außerdem ist guter Geschmack das beste Rezept gegen die Lebensmittverwendung - was gut schmeckt, wirft man nicht weg! Der steirische Familienbetrieb Frutura, Produzent und größter Vermarkter von Obst und Gemüse in Österreich, stärkt diesen erfreulichen Trend.