Ausgelaugt und erschöpft: "In der Elementarpädagogik brennt der Hut"

Insgesamt 25 Kinder müssen zwei Personen – eine Pädagogin und eine Helferin – in oberösterreichischen Kindergärten nicht selten betreuen. Sie müssen jede Minute aufmerksam sein, damit sich keines der ihnen anvertrauten Kinder verletzt. Der Lärmpegel ist hoch, das Gehalt nicht. Die Folge: Viele Pädagoginnen sind überarbeitet und erschöpft, manche denken über einen Jobwechsel nach.

"In der Elementarpädagogik brennt der Hut", fasst es Christina Müller (Name geändert), die Leiterin eines oberösterreichischen Kindergartens, im OÖN-Gespräch zusammen.

Sie drückt damit aus, was offenbar viele ihre Kolleginnen und Kollegen denken: Am Montag, am Tag der Elementarpädagogik, übergeben Vertreter der Gewerkschaften GPA und Younion eine Petition zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Kindergärten an die zuständige LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Insgesamt 5000 Personen haben unterschrieben. Die Forderungen sind bekannt: kleinere Gruppen, mehr Personal, besseres Gehalt.

Derzeit sei "die Situation katastrophal", sagt GPA-OÖ-Geschäftsführer Wolfgang Gerstmayer. "Für die Beschäftigten, für die Kinder und für die Familien." Die vielen verzweifelten Anrufe von Mitgliedern würden zeigen, dass ein weiteres Zuwarten niemandem mehr zumutbar sei. Es brauche rasch Verbesserungen.

Krank und erschöpft

"Die Gruppen müssten dringend verkleinert werden", sagt Kindergartenleiterin Müller. "Das würde die Belastung für die Pädagoginnen und Helferinnen verringern." In den Gruppen seien oft Kinder unterschiedlicher Altersstufen. "Unter den Dreijährigen sind beispielsweise oft noch Wickelkinder", sagt Müller. "Wenn dann eine wickeln geht, ist die andere mit mehr als 20 Kindern völlig alleine." Eine enorme Verantwortung, die manche über kurz oder lang nicht mehr tragen können. "In unserem Kindergarten hat eine Pädagogin nach einem Langzeitkrankenstand gekündigt, eine zweite befindet sich seit beinahe einem Jahr im Krankenstand."

Das kommt auch in einer Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich mit 1430 Teilnehmern zum Ausdruck, die kürzlich präsentiert wurde: Demnach ist ein Drittel der in der Kinderbildung und -betreuung Tätigen emotional erschöpft, ebenso viele können sich nicht vorstellen, den Beruf bis zur Pension auszuüben.

Dazu komme die finanzielle Situation und wenig realistische Zeitpläne: "Bei einer Vollzeitstelle von 40 Stunden sind sieben Stunden Vorbereitungszeit vorgesehen, bei Teilzeit entsprechend weniger", sagt Müller. "Das kann sich nicht ausgehen." Die Folge: Die Pädagoginnen würden in ihrer Freizeit Vorbereitungen machen.

Das alles bleibt auch den Schülerinnen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) nicht verborgen: Einige würden sich nach ihrer Matura für einen anderen Beruf entscheiden. "Das ist schade", sagt Müller. "Denn es wäre ein so schöner Beruf."