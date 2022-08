Ausgelassen feiern wie früher beim Welser Volksfest

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, viele Fahrgeschäfte sind bereits fast fertig aufgebaut und werden auf Hochglanz poliert, das große Festzelt "Zum Ludwig" steht bereits. Nur noch fünf Tage sind es, bis das Welser Volksfest am Donnerstag, 1. September, mit der Probebeleuchtung und dem Festbieranstich beginnt. Die OÖNachrichten sind Medienpartner der Traditionsveranstaltung, die erstmals 1878 stattfand. Bis zum Sonntag werden dann Zehntausende Besucher im Messegelände ausgelassen feiern – und erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie können sie das ohne Corona-Einschränkungen tun.

Die Maß um 11,10 Euro

"Wir erwarten eine sehr gute Messe. Festwirt Ludwig Kleinlehner ist sehr zufrieden mit den Vorbuchungen von Firmen und Gruppen, die im Festzelt feiern werden", sagt Messedirektor Robert Schneider. Und er betont, dass die Preise gegenüber dem Volksfest im Frühjahr nicht erhöht wurden: Die Maß Bier kostet 11,10 Euro, die Halbe wird um 5,60 Euro serviert, dazu kann man sich beispielsweise ein Grillhendl um 10,20 Euro schmecken lassen.

Als musikalische Stimmungsmacher im Festzelt treten mehrere Gruppen und ein DJ auf. Den Auftakt machen am Donnerstag "Die Wilden Kaiser", am Freitag heizen dem Publikum "Die Partyhirschen" und am Samstag "Zwirn" kräftig ein. Für den Frühschoppen am Sonntag wurde die Marktmusikkapelle Micheldorf engagiert.

Auf dem "Voiki" gibt es einen ungeschriebenen Dresscode: Die Damen erscheinen im Dirndl, egal ob festlich lang oder kurz, je nach Lust und Laune. Die Herren kommen auf das Traditionsfest in zünftiger Lederhose und Trachtenjanker. Zum Volksfest gehört auch das ausgiebige Testen der Fahrgeschäfte im Vergnügungspark dazu. Dort gibt es heuer ein noch größeres Angebot als sonst. Für Nervenkitzel ist mit Geisterbahn, Chaos, Panic, Sky Flyer, No Limit, Black Out und vielen weiteren großen und kleineren Fahrgeschäften gesorgt. Nur das große Riesenrad wird manchen fehlen. Weil der Aufbau sehr aufwendig ist, rechnet es sich bei einem dreitägigen Volksfest für den Schausteller unterm Strich nicht.

Weindorf öffnet erstmals wieder

Neben der Weinkost sperrt nach mehr als zwei Jahren Pause auch wieder das Weindorf für das junge Publikum auf. "Für die Jugend hat neben dem Bierzelt noch etwas gefehlt. Außerdem war die Weinkost beim Volksfest im Frühjahr zu den Spitzenzeiten überfüllt", sagt Messedirektor Schneider.

Für Familien empfiehlt sich besonders ein Besuch am Freitagnachmittag, ab 13 Uhr gibt es bis zu 50 Prozent Ermäßigung bei den Fahrgeschäften. Die OÖNachrichten sind mit einem Stand vertreten, dort können sich Kinder schminken lassen.

Die Welser Messe verlost am 31. August unter dem Motto "Die Stunde Deines Lebens" eine Stunde Fahrvergnügen mit Fahrgeschäften der Wahl für insgesamt vier Personen.

Welser Volksfest: 2. bis 4. September (Probebeleuchtung 1. September), welser-volksfest.at