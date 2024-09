Ausbeutung bei "Wir kaufen Ihr Auto"? - "Nein, er liebt mich wie einen Vater"

Der Angeklagte, ein Gebrauchtwagenhändler in Traun, musste sich am Mittwoch, wie berichtet, wegen des Delikts des Menschenhandels vor Gericht verantworten. Der 43-jährige Rumäne soll einen 25 Jahre alten Landsmann in der Heimat angeheuert und ihm in Österreich eine Wohnung, Verpflegung und 500 Euro pro Monat Lohn für einen Job versprochen haben. Der 25-Jährige, angeblich ein entfernter Verwandter des Beschuldigten, musste laut Strafantrag für den Händler Werbekärtchen an Fahrzeugen