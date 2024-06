Ausbauen und modernisieren: ÖBB investieren 6,1 Milliarden Euro in Züge

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) investieren bis 2030 österreichweit rund 6,1 Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung des Zugangebots. Mit einem Großteil des Geldes werden neue Züge gekauft: 1,6 Milliarden Euro fließen dabei in den Fernverkehr, 3,7 Milliarden in den Nahverkehr. "Diese werden in etwa vier Jahren kommen", sagt Sabine Stock, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG. Wie viele davon in Oberösterreich auf Schiene sein werden, könne man noch nicht sagen. Viele Züge werden in verschiedenen Bundesländern eingesetzt.

Was schon jetzt sichtbar ist: Mit 0,8 Milliarden Euro werden ältere, noch fahrtüchtige Züge modernisiert und umgebaut. Am Linzer Hauptbahnhof wurde am Donnerstag einer der insgesamt 40 erneuerten Züge getauft.

Die Flasche ist zersprungen, der Zug getauft. Bild: MecGreenie Production OG

"Die Züge sind für die Fahrgäste nun komfortabler und mit Funktionen ausgestattet, die sich die Pendler wünschen", sagt Stock anlässlich der Zugtaufe am Bahnsteig 21/22 in Linz. Dem schließt sich auch Landesrat Günther Steinkellner (FP) an: "Die gut ausgestatteten Züge bringen den einen oder anderen vielleicht dazu, auf den Zug umzusteigen. Ich bin gegen Zwänge und setze auf den Pull-Effekt."

Sowohl innen als auch außen wurden insgesamt 40 Züge auf das Niveau der Cityjet-Züge gebracht, die etwa auf der Strecke Steyr-Linz unterwegs sind. Das heißt, auch in diesen rund 20 Jahre alten Garnituren steht den Fahrgästen nun kostenloses WLAN zur Verfügung - wer etwa Zeitung lesen oder Filmschauen möchte, kann dies auch über das Railnet Regio Portal tun. Barrierefreie WCs sind ebenso vorhanden wie genug Platz für Fahrräder, Rollstühle und Kinderwägen. Auch von außen sind die Züge nun als Cityjets erkennbar. "Die S-Bahn wird gut angenommen, das zeigt sich in den Zahlen", sagt Herbert Kubasta, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft. Die Modernisierung sei ein wichtiger Schritt, um noch mehr Menschen von den Vorzügen des öffentlichen Verkehrs zu überzeugen.

