Aus und vorbei: Hauptplatz bleibt doch nicht autofrei

Er war eine Wunschvorstellung vieler Linzer: ein autofreier Hauptplatz.

Jahrelang hatten sich Initiativen für einen Hauptplatz ohne Durchzugsverkehr eingesetzt. Doch nun stieg Vizebürgermeister und Verkehrsreferent Markus Hein (FP) auf die Bremse: "Den Test unter diesen erschwerten Rahmenbedingungen weiterzuführen ist sinnlos. Wir kehren am Montag in der Klosterstraße zur alten Regelung wieder zurück."

Damit beendet Hein nun jenen Pilotversuch, der bereits am ersten Tag zu massiven Verkehrsproblemen in der Landeshauptstadt geführt hatte.

Verkehr kam zum Erliegen

Am Mittwoch, 15. Juli, dem großen Premierentag, ging in der Linzer Innenstadt nichts mehr: Ein Rückstau vom Römerbergtunnel bis zum Bindermichl, Stillstand auf den Zufahrtsstraßen zur Nibelungenbrücke und auf der Unteren Donaulände – in der gesamten Innenstadt kam der Verkehr Mittwoch Nachmittag völlig zum Erliegen. Neben der Sperre der Klosterstraße verschärfte eine Demonstration für eine eigene Fahrradspur auf der Nibelungenbrücke die Situation. Am zweiten Tag des Versuchs blieb der große Stau aus. Vor allem deswegen, weil zahlreiche Autofahrer die Sperre der Hauptplatz-Zufahrt einfach ignorierten und wie gewohnt über den Platz auf die Nibelungenbrücke fuhren.

Gestern erklärte Vizebürgermeister Hein den Test nun für beendet: "Wir brauchen, bevor wir den Linzer Hauptplatz für den Durchzugsverkehr wirklich sperren, alle neuen Donaubrücken. Als Bypass ist er bis dahin noch notwendig. Diese Erkenntnis gilt auch für die vehement geforderten eigenen Fahrradspuren auf der Nibelungenbrücke. Wir haben es probiert, es funktioniert noch nicht. Diese beiden sinnvollen Projekte müssen wir deshalb auf das Jahr 2024 – wenn alle Brücken fertig sind – verschieben."

"Halbherzige Alibiaktion"

Das verfrühte Aus des Pilotversuches bringt Hein nun harsche Kritik der Opposition ein: "Nicht der autofreie Hauptplatz ist gescheitert, sondern der zuständige Vizebürgermeister als Verkehrsreferent", sagt Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen. Dass der Versuch bereits nach wenigen Tagen wieder abgebrochen wurde, zeige, dass "eine Verkehrsberuhigung der Innenstadt in Wahrheit von Anfang an nicht ernsthaft gewollt war, sondern nur eine halbherzige Alibiaktion gewesen ist", sagt Langer. Die Kommunikation der Sperre seitens der Stadt sei mangelhaft gewesen, kritisiert er.

Für Vizebürgermeister Bernhard Baier sei das durch die Sperre entstandene Stauchaos vorhersehbar gewesen. "Hätte Hein schon im Vorfeld auf uns gehört, wäre vielen Autofahrern und Anrainern der Verkehrsinfarkt samt Stau, Abgas- und Lärmbelästigung erspart geblieben."

