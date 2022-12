Aus rasender Eifersucht auf Ehefrau eingestochen

Schreie, ein Messer und viel Blut: Fürchterliche Szenen spielten sich am Mittwoch in einem Fitnessstudio in Vöcklabruck ab. Ein 27-jähriger Österreicher mit Migrationshintergrund stach mutmaßlich mit einem Messer auf seine 28-jährige Frau ein, die dort als Fitnesstrainerin arbeitet. Mehrere Male, in Gesicht und Oberkörper.Mit Hanteln bewaffnete Kunden kamen zu Hilfe, attackierten Ibrahimi K. (Name geändert), der unter Drogeneinfluss stand und alkoholisiert war (1,36 Promille).