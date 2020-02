Aus für Tempo-140-Test: Blau-grüne Debatte um Schadstoff-Zahlen

Nach nicht einmal zwei Jahren dürfte die Tempo-140-Teststrecke zwischen Haid und Sattledt bald wieder Geschichte sein. Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte – wie berichtet – an, das Prestigeprojekt ihres Vorgängers Norbert Hofer (FPÖ) zu beenden.

Bei der FPÖ löste das gestern Unverständnis aus. Oberösterreichs FP-Chef und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner sprach von einer "Symbolpolitik unter dem Deckmantel des Klimaschutzes".

Er beruft sich auf eine Asfinag-Studie. Laut der zwischen August und November 2018 durchgeführten Untersuchung ist die Zahl der Unfälle mit Personenschaden durch die erhöhte Geschwindigkeit nicht, wie befürchtet, stark gestiegen, sondern gesunken (auf der Teststrecke in Niederösterreich) beziehungsweise gleichgeblieben (auf der Strecke in Oberösterreich). Bezüglich Feinstaub- und CO2-Konzentration stellt die Asfinag-Untersuchung nur eine minimale Erhöhung fest. Im Umweltministerium von Leonore Gewessler sieht man die Messergebnisse kritisch. Lkw, die nicht von der Tempoerhöhung betroffen waren und sich weiterhin an Tempo 80 zu halten hatten, hätten den Emissionsdurchschnitt gedrückt. Durch ihren hohen CO2-Ausstoß hätten sie die erhöhte CO2-Belastung durch die 140 km/h und damit schneller fahrenden Pkw überdeckt.

Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) unterstützt das Anliegen seiner Parteikollegin. "In Zeiten der Klimakrise höhere Tempolimits mit einhergehendem höheren Schadstoffausstoß zu erlassen, war von Beginn an vollkommen unbegreiflich", sagt er über Tempo 140. Oberösterreichs Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) bedauert dagegen, "dass dieses erfolgreiche Testprojekt nun gekippt wird". (mis)