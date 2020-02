Aus für Tempo 140: Am 1. März sind die Tests Geschichte

Nach genau 19 Monaten wird Tempo 140 zwischen Haid und Sattledt mit 1. März schon wieder Geschichte sein. In der gestrigen ORF-Pressestunde kündigte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) das Ende der Tempo-140-Teststrecken in Ober- und Niederösterreich an diesem Tag an. Eine entsprechende Verordnung soll heute erlassen werden, wirksam wird diese mit 1. März.

"Tempo 140 ist in Sachen Klimaschutz und Schadstoffemission ein falsches Signal. Die Teststrecken in Österreich müssen umgehend abgeschafft werden", sagte die Infrastrukturministerin.

Video: Gewessler kündigt in der ZIB das endgültige Ende der 140-km/h-Teststrecke an

Sattledt und Ansfelden: Zuspruch

In Sattledt sowie der Stadtgemeinde Ansfelden, zu der Haid gehört, begrüßen die Bürgermeister das Vorhaben der Infrastrukturministerin. "Ich kann mit dieser Änderung wirklich sehr gut leben. Ich denke ohnehin, dass sich mit der nach oben korrigierten Tempoverordnung das Fahrverhalten und die Geschwindigkeit der Autofahrer nicht sonderlich verändert haben", sagt der Bürgermeister von Sattledt, Gerhard Michael Huber (VP).

Für eine Lösung des Verkehrsproblems rund um Sattledt bräuchte es ohnehin andere Ansätze. "Wir stehen in Sattledt schon sehr nahe an der Belastungsgrenze. Eine erhöhte Geschwindigkeit ist keine sonderliche Entlastung, da müssen schon bauliche Maßnahmen getroffen werden", sagt Huber.

Sein Amtskollege aus Ansfelden pflichtet ihm bei: "Die Erhöhung des Tempolimits haben wir nicht gebraucht. Die wenigen Minuten Fahrtzeit, die man sich so spart, machen in Summe gesehen keinen großen Unterschied", sagt Manfred Baumberger, Bürgermeister von Ansfelden (SP) Damit der Verkehr auf dem Westautobahn-Abschnitt von Sattledt bis Haid in Zukunft flüssiger rollt, könnte sich Baumberger sogar eine Verringerung des Tempolimits auf 120 km/h vorstellen.

Unverständnis bei der FPÖ

Eingeführt worden waren die Teststrecken im August 2018 vom damaligen Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ). Wenig Verständnis für das Ende von Tempo 140 kommt folglich von den Freiheitlichen. "Tempo 140 verursachte keine nennenswerten Umweltbelastungen, bei gleichzeitiger Reduzierung der Verkehrsunfälle. Dass dieses Testprojekt nun gekippt wird, finde ich in Anbetracht dieser Entwicklung bedauernswert", sagt Oberösterreichs Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP), der sich auf eine Studie der Asfinag von August bis November 2018 beruft (siehe nebenstehender Artikel) Oberösterreichs FP-Chef und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner nannte das Aus für Tempo 140 "einen Rückschritt".

Für Grünen-Landeschef und Umweltlandesrat Stefan Kaineder beendet Gewessler dagegen "eine klimapolitische Geisterfahrt" ihres Vorgängers Norbert Hofer.

In anderen Punkten abseits von Tempo 140 war Gewessler gestern in der ORF-Pressestunde dagegen wenig konkret. Zur Abschaffung des Dieselprivilegs hielt sie sich einmal mehr zurück. Dies werde man im Zuge der Steuerreform "tabulos diskutieren".

Allenfalls Andeutungen lieferte sie in Sachen ökologischer Besteuerung. So fragte sie etwa in Sachen Normverbrauchsabgabe: "Ist der Deckel bei der NOVA der richtige Weg?" bei der Pendlerpauschale wiederum fände sie es gerechter, wenn diese nicht vom Einkommen abhängig sei, wie dies derzeit wegen der Gestaltung als steuerlicher Freibetrag der Fall ist. (mis)

Tempo 140 auf der Autobahn - Teststrecken Bild: Grafik: OÖN, Quelle: APA/Asfinag/ÖAMTC; Foto: OÖN

Was blieb von Tempo 140?

Eine positive erste Bilanz zog die Asfinag im November 2018 nach drei Monaten Tempo-140-Testbetrieb auf der Westautobahn. Der von Kritikern befürchtete Anstieg an Verkehrsunfällen blieb aus. Die Emissionsergebnisse boten allerdings Diskussionsstoff.

Verkehrssicherheit: Deutlich gesunken war die Zahl der Unfälle mit Personenschaden auf der Teststrecke in Niederösterreich. Im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2017 fiel die Zahl der Unfälle von je 17 auf vier. Auf der Teststrecke Oberösterreichs blieb die Zahl an Unfällen konstant bei zwei.

Luft und Abgase: Hier stellte die Asfinag nur eine minimale Erhöhung fest. Im Umweltministerium sieht man die Messergebnisse allerdings kritisch. Lkw, die nicht von der Tempoerhöhung betroffen waren und sich weiterhin an Tempo 80 zu halten hatten, hätten den Emissionsdurchschnitt gedrückt. Durch ihren hohen CO2-Ausstoß hätten sie die erhöhte CO2-Belastung durch die schneller fahrenden Pkw überdeckt.

Lärm: Ähnlich wie bei den Messwerten in der Kategorie "Luft und Abgase" verhält es sich beim Lärm. Die Änderungen im Vergleich zu den Werten bei 130 km/h liegen bei unter 0,6 Dezibel. Dieser Wert ist laut Asfinag vor allem deshalb so gering, da der Löwenanteil der Lärmbelastung nicht von den Pkw, sondern von den Lkw stammen. Und bei diesen war es zu keiner Änderung des Tempolimits gekommen.

