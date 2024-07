Aus Fenster im 2. Stock gestürzt: Bub (4) lebensgefährlich verletzt

Ein 4-Jähriger und sein 6-jähriger Bruder spielten am Montag gegen 13 Uhr im Schlafzimmer der Wohnung in Weyer. Als ihre 26-jährige Mutter auf die Toilette ging, dürfte der jüngere Sohn vom Bett auf die Fensterbank geklettert sein. Das Fenster stand offen, es war ein Fliegengitter montiert. An dieses dürfte sich der Bub gelehnt haben, es hielt aber nicht. Er stürzte rund 9 Meter in die Tiefe auf den Asphalt.

Die Mutter hörte ihren Sohn schreien und rannte sofort zu ihm vor die Wohnhausanlage. Mit dem Kind im Arm lief sie zu Verwandten, die die Einsatzkräfte alarmierten. Nach der Erstversorgung wurde der Bub mit lebensgefährlichen Verletzungen zum Kepler Uniklinikum geflogen.

