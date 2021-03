Aus Fehlern das Beste machen

Während der Pandemie hat sich die Situation am heimischen Lehrstellenmarkt zugespitzt: Österreichweit werden für das neue Lehrjahr, das offiziell im Herbst beginnt, an die 25.000 neue Lehrlinge gesucht.

Weil es aber auch Tausende junge Menschen gibt, die eine Lehrstelle suchen, besteht die Herausforderung darin, beide Seiten zusammenzubringen. Einen innovativen Zugang versucht hier das "Grow Lehrlingsfestival" (lehrlingsfestival.at), bei dem sich im Herbst 150 Unternehmen drei Tage lang in der PlusCity präsentieren. Festivalpartner "Learn4Life" gibt dazu jetzt schon regelmäßig Gratis-Inputs, die Jugendliche, Eltern und Lehrer ansprechen sollen.

In einem aktuellen Webinar richtet sich der ehemalige Skispringer Lukas Müller an Schüler, die nach Monaten des Homeschoolings Motivation und Orientierung suchen. Der 29-Jährige ist seit einem Sturz beim Skifliegen vor fünf Jahren querschnittsgelähmt. In seinem Learn4Life-Video macht Müller den Jugendlichen Mut, nach dem Hinfallen auch wieder aufzustehen und aus negativen Erlebnissen gestärkt hervorzugehen. "Ein Fehler ist die Basis einer jeden Entwicklung", sagt Müller. "Es ist nicht entscheidend, wie tief man fällt, sondern wie hoch man wieder hinausfedert."

Die heutige Schülergeneration könne aus der Corona-Situation einen Nutzen für die (berufliche) Zukunft ziehen: Kinder würden durch das Homeschooling sehr früh lernen, selbstständig zu sein. "Das ist für Sechs- bis 18-Jährige sehr anstrengend", sagt Müller, sei aber eine gute Vorbereitung auf das spätere Leben. "Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem euch nicht jemand sagt: Tut dieses oder jenes."

Wer hinfällt, habe es selbst in der Hand, wieder aufzustehen: "Wenn das Glas halbleer ist, füllt man das Wasser in ein kleineres Glas, dann ist es definitiv voller als halbvoll."

Das Video "Vom Hinfallen und Wiederaufstehen" sehen Sie auf learn4life-austria.at

