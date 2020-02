Einmal im Leben ein Flugzeug zu steuern, das war von klein auf der Berufswunsch von Florian Diesenreiter. "Ich saß bereits mit drei Jahren in einem Flugzeug. In meiner Jugend hat sich das Bild von mir als Pilot in meinem Kopf festgesetzt", sagt der 25-Jährige. Aus der kindlichen Faszination für das Fliegen entstieg im Laufe der Jahre eine brennende Begeisterung für alles Technische.