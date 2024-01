Steyregg: 47-Jähriger rettete Frau (61) aus eiskalter Donau

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung führte am gestrigen Montag gegen 9:50 Uhr im Auftrag seines Arbeitgebers Wasseruntersuchungen am Ufer der Donau im Gemeindegebiet Steyregg durch. Dabei wurde er von einem Passanten auf eine in der Donau treibende Person aufmerksam gemacht. Ohne zu zögern zog sich der 47-Jährige bis auf die Unterwäsche aus und sprang in die 2,9 Grad kalte Donau.

Trotz der starken Strömung schaffte er es, die gut zehn Meter entfernt im Wasser treibende 61-jährige gebürtige Bosnierin aus Linz zu erreichen. Er bekam sie zu fassen und schwamm mit ihr in Richtung Ufer. 50 Meter wurden die beiden abgetrieben, bevor es einem weiteren Passanten gelang, die Frau und ihren Retter aus dem Wasser zu ziehen.

Die 61-Jährige war bereits stark unterkühlt und nur mehr bedingt ansprechbar. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gebracht.

Was jemandem in so einem Moment durch den Kopf geht, darüber hat der 47-jährige Lebensretter mit Life Radio gesprochen:

"Du denkst nicht, du agierst nur"

"Erst im Nachhinein habe ich realisiert, dass ich da wirklich jemandem das Leben gerettet habe"

"Ich bin einfach ins Wasser und habe sie herausgeholt"

