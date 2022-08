Aus dem Boot gefallen: 42-Jähriger rettete Segler vor dem Ertrinken

"Ich würde gar nicht sagen, dass ich viel Mut gebraucht habe. Wenn dir das Adrenalin einschießt, dann geht das schon." Christian Pühringer gibt sich nur einen Tag nachdem er am Traunsee zum Lebensretter wurde, bescheiden. Der 42 Jahre alte Maschinenbaukonstrukteur aus St. Konrad bei Gmunden war Samstagnachmittag geistesgegenwärtig in den Traunsee gesprungen und in Richtung Seemitte geschwommen.