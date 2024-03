Aus dem Alltag einer Streetworkerin in Oberösterreich

Dagmar Holzer sieht sich nicht vorrangig als Problemlöserin. Ihre Hauptaufgabe sei es, Jugendliche auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Sie ist eine von rund 50 Streetworkern, die an insgesamt 19 Orten im Land arbeiten. Nicht immer sind sie – wie die Berufsbezeichnung es vermuten lässt – auf der Straße unterwegs. Wie berichtet, gibt es seit heuer vier sogenannte Online-Streetworker, die sich mit den jungen Leuten im Internet vernetzen und austauschen. Die Kosten von mehr als 3,1 Millionen Euro pro Jahr teilen sich das Land und die Gemeinden.

Auf eine "30-jährige Erfolgsgeschichte" blickte Landesrat Michael Lindner (SP), zuständig für Jugendschutz, am Mittwoch in einer Pressekonferenz zurück. Das Angebot werde immer stärker genutzt: 2022 wurden mehr als 3600 Jugendliche beraten, 2018 waren es 2848. Den Erfolg führt Lindner auf die "präventive Kraft" zurück: "Streetworker holen die jungen Menschen dort ab, wo sie gerade im Leben stehen und unterstützen sie, ohne Verhaltensänderungen zu fordern."

"Viele fühlen sich alleingelassen"

Auch Theresia Schlöglmann, Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oberösterreich, ist vom positiven Einfluss der mobilen Jugendarbeit überzeugt. "Das bestätigen auch die Forschungsergebnisse", sagte sie. Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 150 Jugendliche und junge Erwachsene gefragt, warum sie das Angebot nutzen. Aus der Studie gingen zwei Hauptmotive hervor: Erstens, weil die Befragten Hilfe bei Problemen bekommen. Und zweitens, weil sie gerne Zeit mit den Streetworkern verbringen. "Viele fühlen sich allein gelassen und brauchen einfach jemanden zum Zuhören", sagt Schlöglmann.

Kochen, spielen, feiern

Diese Erfahrung macht auch Dagmar Holzer in ihrer täglichen Arbeit im Linzer Süden. "Manche begleiten wir schon seit zehn Jahren", sagt die Streetworkerin. Gerade für diese Leute sind Holzer und ihre Kollegen oft viel mehr als Sozialarbeiter und Helferlein. Sie sind enge Vertraute, mit der sie gerne ihre Freizeit verbringen. Es wird gemeinsam gekocht, gespielt und gefeiert. Manchmal - "wenn die Situation passt" - geht sie aktiv auf die Jugendlichen zu. In den meisten Fällen sei aber sie diejenige, die angesprochen und um Rat gefragt werde, sagt Holzer. Immer wieder stellt sie fest: "18-Jährige wissen oft nicht, was sie tun dürfen und was nicht."

Bei der Befragung kristallisierten sich auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern hervor. Während Mädchen häufiger hinsichtlich Wohnsituation und Partnerschaft unterstützt werden, sind Burschen oft bei Behördengängen, etwa zur Polizei oder zum Arbeitsmarkt, über die Begleitung der Streetworker dankbar.

Snacks und Duschen

Dass die Streetwork-Stellen so gut besucht werden, liegt aber auch am Service-Angebot. 94,6 Prozent der befragten Jugendlichen gaben an, das Snack- und Getränkeangebot schon genutzt zu haben. Dies sei aber nicht unwesentlich, um Zugang zur 12- bis 25-Jährigen Zielgruppe zu finden, sagt die Leiterin der Kinder- und Jugendhilfe. Auch Duschmöglichkeiten gibt es, allerdings zu wenige, wie aus der Studie hervorgeht. Außerdem wünschen sich die Jugendlichen teils verbesserte Öffnungszeiten der Streetwork-Büros. "In Zukunft wird es darum gehen, Streetwork weiterzuentwickeln", kündigte Landesrat Lindner an.

