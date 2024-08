Aus 130 Metern Tiefe: Video zeigt Bootsbergung im Attersee

Eine spektakuläre Bergung ist der Wasserrettung am Wochenende gelungen: Die Einsatzkräfte konnten die "Bibelot II", ein wertvolles historisches Segelboot, mithilfe eines Tauchroboters vom Grund des Attersees an die Oberfläche holen. Das Boot war am 2. August bei der Segelmeisterschaft in der Seemitte zwischen Weyregg und Attersee am Attersee 130 Meter tief gesunken. Nach dem heiklen Einsatz freuten sich die ehrenamtlichen Retter: "Wir konnten das Boot völlig unbeschädigt übergeben."

Warum der Einsatz heikel war

Vorangegangen waren mehrere Erkundungstauchgänge und Bergungsversuche. Einsätze in dieser Tiefe sind für die Taucher heikel. "Die Details müssen genau geplant werden. Da normale Atemluft, wie sie üblicherweise in den Pressluftflaschen verwendet wird, in dieser Tiefe toxisch ist, kommen besondere Gase zum Einsatz, die genau auf die Tiefe abgestimmt werden", heißt es von den Experten der Oberösterreichischen Wasserrettung. Für die Arbeit am Grund in 130 Meter Tiefe bleiben den Tauchern nur wenige Minuten, die meiste Zeit benötigen sie zum Wiederaufstieg, um Dekompressionspausen in mehreren Höhenstufen unter Wasser abzuhalten.

Bergung in mehreren Tagen

Der erste Bergungsversuch musste wegen eines Gewitters abgebrochen werden. Tags darauf konnte ein Tauchroboter wie geplant am Boot befestigt werden. An dessen Kabel tauchten zwei Spezialkräfte zum Grund befestigten die Bergeleine – der heikelste Teil des Einsatzes. Danach wurde das Boot mittels Spezialseilwinde, die auf einem Ponton auf den See hinaus gebracht wurde, aus dem Schlamm gezogen und in seichtere Gefilde geschleppt. Am nächsten Tag konnte das Schiff schließlich mittels Hebeballonen an die Oberfläche gebracht werden.

